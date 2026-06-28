Засновник Firepoint назвав зміни до Конституції 2004 року загрозою для української державності

Так, засновник компанії Firepoint Денис Штилерман у День Конституції України опублікував розгорнутий допис, у якому піддав критиці конституційні зміни 2004 року та заявив про необхідність повернення до моделі Основного закону в редакції 1996 року.

На думку Штилермана, нинішня система державного управління є наслідком рішень, ухвалених понад двадцять років тому.

"Сьогодні, коли Україна перебуває в умовах війни, коли на кону знову стоїть саме існування нашої державності, ми можемо побачити всю руйнівну роботу, яку провела Москва з нашим головним документом", - написав він.

За словами підприємця, зміни до Конституції, внесені у 2004 році, "позбавили Україну легальної керованості".

"Була утворена корумпована "республіка посад", яка до сьогодні гарантує так званим "елітам" повну недоторканність і свободу дій", - зазначив Штилерман.

Він стверджує, що в нинішній системі Президент України має повноваження переважно у сфері зовнішньої політики та оборони, тоді як інші механізми управління державою залишаються розбалансованими.

"Президент у цій системі координат має повноваження лише в галузі зовнішньої політики та оборони; всі інші його дії з управління країною, згідно з Конституцією, є нелегальним захопленням влади", - заявив він.

Денис Штилерман (кадр з відео)

Штилерман також вважає, що Прем’єр-міністр у чинній моделі не має достатніх інструментів для координації діяльності уряду.

"Прем’єр-міністр також не володіє координаційними повноваженнями й діє лише як “церемоніальний координатор", - йдеться у дописі.

Описуючи еволюцію конституційної системи, Штилерман наголосив, що Конституція 1996 року закріплювала за Президентом роль координатора виконавчої влади, включаючи право призначати та звільняти міністрів за поданням Прем’єр-міністра.

За його оцінкою, ухвалене 10 грудня 2004 року "конституційне врегулювання" стало "фатальним для української державності".

"Результатом цих змін стала фактична дезінтеграція виконавчої влади. Україна стала єдиною країною у світі, де для призначення або звільнення міністра, як правило, потрібна парламентська більшість", - зазначив він.

На думку засновника Firepoint, це призвело до втрати урядом внутрішньої цілісності.

"Прем’єр-міністр втратив реальні повноваження щодо міністрів, а система перестала функціонувати як єдине ціле, перетворившись на вільну конфедерацію міністрів. З цього моменту координація роботи уряду стала можлива тільки через неформальні механізми", - вважає Штилерман.

Окремо він згадав рішення Конституційного Суду 2010 року, яким були відновлені президентські повноваження, а також події 2014 року, коли після втечі Віктора Януковича Верховна Рада повернулася до моделі 2004 року.

Денис Штилерман (кадр з відео)

Штилерман стверджує, що збереження чинної системи становить загрозу для державності.

"Збереження системи, впровадженої Медведчуком, смертельно небезпечне для української державності, оскільки вона створює механізм покладання обов’язків без надання інструментів для їхньої реалізації", - написав він.

Підприємець також навів приклади європейських держав, де глава держави, за його словами, відіграє більш виражену координаційну роль у виконавчій владі.

Підсумовуючи свою позицію, Штилерман закликав до внесення змін до Конституції та фактичного перегляду рішень, ухвалених у 2014 році.

"Ми маємо внести зміни до Конституції, які скасують поправки Кучми та гарантуватимуть права й гідність людини, створять нові легальні механізми управління та знищать систему, утворену понад 20 років тому", - резюмував він.

Свою пропозицію він сформулював як необхідність відновлення повноважень Президента, закріплених Конституцією 1996 року, шляхом ухвалення відповідного рішення парламентом.