Основатель Firepoint назвал изменения в Конституцию 2004 года угрозой украинской государственности

День Конституции стал поводом для громкой дискуссии относительно эффективности Основного закона. Основатель компании Firepoint Денис Штилерман подверг жесткой критике конституционные изменения в 2004 году, назвав их угрозой для украинской государственности, и призвал вернуться к модели 1996 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Штиллермана в соцсети X.
Так, основатель компании Firepoint Денис Штилерман в День Конституции Украины опубликовал развернутое сообщение, в котором подверг критике конституционные изменения в 2004 году и заявил о необходимости возвращения к модели Основного закона в редакции 1996 года.
По мнению Штиллермана, нынешняя система государственного управления является результатом решений, принятых более двадцати лет назад.
"Сегодня, когда Украина находится в условиях войны, когда на кону снова стоит самое существование нашей государственности, мы можем увидеть всю разрушительную работу, которую провела Москва с нашим главным документом", - написал он.
По словам предпринимателя, изменения в Конституцию, внесенные в 2004 году, "лишили Украину легальной управляемости".
"Была образована коррумпированная "республика должностей", которая до сих пор гарантирует так называемым "элитам" полную неприкосновенность и свободу действий", - отметил Штилерман.
Он утверждает, что в нынешней системе у Президента Украины полномочия преимущественно в сфере внешней политики и обороны, тогда как другие механизмы управления государством остаются разбалансированными.
"Президент в этой системе координат имеет полномочия только в области внешней политики и обороны; все остальные его действия по управлению страной согласно Конституции являются нелегальным захватом власти", - заявил он.
Штилерман также считает, что Премьер-министр в действующей модели не располагает достаточными инструментами для координации деятельности правительства.
"Премьер-министр также не обладает координационными полномочиями и действует только как церемониальный координатор", - говорится в посте.
Описывая эволюцию конституционной системы, Штилерман подчеркнул, что Конституция 1996 года закрепляла за Президентом роль координатора исполнительной власти, включая право назначать и увольнять министров по представлению Премьер-министра.
По его оценке, принятое 10 декабря 2004 года "конституционное урегулирование" стало "роковым для украинской государственности".
"Результатом этих изменений стала фактическая дезинтеграция исполнительной власти. Украина стала единственной страной в мире, где для назначения или увольнения министра, как правило, нужно парламентское большинство", - отметил он.
По мнению основателя Firepoint, это привело к потере правительством внутренней цельности.
"Премьер-министр потерял реальные полномочия по отношению к министрам, а система перестала функционировать как единое целое, превратившись в свободную конфедерацию министров. С этого момента координация работы правительства стала возможна только из-за неформальных механизмов", - считает Штилерман.
Отдельно он упомянул о решении Конституционного Суда 2010 года, которым были восстановлены президентские полномочия, а также события 2014 года, когда после побега Виктора Януковича Верховная Рада вернулась к модели 2004 года.
Штиллерман утверждает, что сохранение действующей системы представляет угрозу государственности.
"Сохранение системы, внедренной Медведчуком, смертельно опасно для украинской государственности, поскольку она создает механизм возложения обязанностей без предоставления инструментов для их реализации", - написал он.
Предприниматель также привел примеры европейских государств, где глава государства играет более выраженную координационную роль в исполнительной власти.
Подытоживая свою позицию, Штилерман призвал к внесению изменений в Конституцию и фактическому пересмотру решений, принятых в 2014 году.
"Мы должны внести изменения в Конституцию, которые отменят поправки Кучмы и будут гарантировать права и достоинство человека, создадут новые легальные механизмы управления и уничтожат систему, созданную более 20 лет назад", - резюмировал он.
Свое предложение он сформулировал как необходимость восстановления полномочий Президента, закрепленных Конституцией 1996 г., путем принятия соответствующего решения парламентом.
Напомним, ранее Денис Штиллерман уже комментировал деятельность Firepoint в области оборонных разработок.
В частности, в разговоре с Reuters он заявлял, что компания работает над ракетой-перехватчиком и готовит соглашение с европейской фирмой по инфракрасной головке самонаведения.
Также, по его словам, Firepoint ведет переговоры еще с одной компанией по радиочастотной головке самонаведения. Названия потенциальных партнеров он не раскрывал.