Засновник, дочка Пригожина та компанії. Україна ввела санкції проти причетних до ПВК "Вагнера"

Сьогодні, 26 лютого, Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнера", а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ президента України №116/2023.

Загалом у санкційний пакет включено 164 фізичні особи та 85 компаній. Їм забороняється торговельні, а також інші економічні та фінансові операції, запроваджується блокування наявних на території України активів, заборона на передачу технологій та ін.

Крім того, під санкції потрапив Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який вважається засновником однойменного ПВК.

Раніше ми писали, що вчора ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

Також нагадаємо, у столиці Норвегії затримали за п'яну бійку колишнього командира ПВК "Вагнера" 26-річного Андрія Медведєва, який втік з війни в Україні та просив притулок у Норвегії. Йому висунуто звинувачення у насильстві.

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