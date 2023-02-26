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Основатель, дочь Пригожина и компании. Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера"

Фото: Евгений Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 26 февраля, Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, которые обеспечивают функционирование боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины №116/2023.

В частности, экономические ограничения СНБО ввел против дочек руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Вероники и Полины.

Кроме того, под санкции попал Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", который считается основателем одноименного ЧВК.

Всего в санкционный пакет включены 164 физических лица и 85 компаний. Им запрещается торговые, а также другие экономические и финансовые операции, вводится блокировка имеющихся на территории Украины активов, запрет на передачу технологий и пр.

Ранее мы писали, что вчера ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

Также напомним, в столице Норвегии задержали за пьяную драку бывшего командира ЧВК "Вагнера" 26-летнего Андрея Медведева, сбежавшего с войны в Украине и который просил убежище в Норвегии. Ему предъявлены обвинения в насилии.

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