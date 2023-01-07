Засновник Alibaba Джек Ма втратив контроль над фінтех-гігантом Ant Group

Цей крок знаменує собою ще одну важливу подію після жорсткого регулятивного рішення влади Китаю, яка зірвала IPO Ant Group вартістю 37 млрд доларів наприкінці 2020 року та призвела до примусової реструктуризації гіганта фінансових технологій.

У листопаді видання Financial Times повідомляло, що засновник Alibaba Джек Ма живе в Токіо вже майже шість місяців після того, як зник з поля зору громадськості після тиску влади Китаю на технологічний сектор.

Зазначимо, Джек Ма виступив із критичними заявами на адресу фінансової системи Китаю у жовтні 2020 року. Таку заяву він зробив за кілька тижнів до запланованого первинного розміщення акцій (IPO) Ant Group - дочірньої компанії Alibaba. На фондовому ринку лістинг був визнаний найбільшим у світі IPO – його вартість склала близько 35 млрд доларів. Проте регулятори КНР зупинили лістинг, пославшись на "серйозні проблеми".

Нагадаємо, у 2021 році засновник Alibaba і Ant Group Джек Ма втратив статус найбагатшої людини Китаю. У той час як конкуренти процвітали, його імперія зазнавала ретельного контролю з боку китайської влади.

Ant Group є дочірньою компанією Alibaba Group. Група володіє найбільшою у світі платіжною платформою Alipay, яка обслуговує понад 1,3 млрд користувачів та 80 млн продавців.