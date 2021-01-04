Китайский миллиардер Джек Ма "исчез" после критики финансовой системы КНР

Фото: Джек Ма (flickr.com-worldeconomicforum2)

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма несколько недель не появлялся на публике после критики финансовой системы Китайской Народной Республики. Также в своем заявлении он выступил за реформы в стране.

Об этом сообщает Independent.

Основатель Alibaba не сделал ни одной записи в Twitter с 10 октября. Также он не смог появиться в финальном эпизоде шоу талантов Фонда Джека Ма Africa's Business Heroes, где 10 африканских предпринимателей разыгрывали грант в размере 1,5 млн долларов.

Ма выступил с критикой финансовой системы КНР в конце октября во время выступления на саммите. Он также заявил, что китайские банки работают с менталитетом "ломбарда".

Такое заявление было сделано за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group - дочерней компании Alibaba. При этом на фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO - его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что США ввели новые визовые ограничения против ряда китайских должностных лиц.