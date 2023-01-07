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Основатель Alibaba Джек Ма утратил контроль над финтех-гигантом Ant Group

Фото: Джек Ма утратил контроль над Ant Group (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основатель Ant Group Джек Ма больше утратил контроль над китайским финтех-гигантом после того, как акционеры фирмы согласились внести ряд корректировок, в результате которых он откажется от большинства своих прав голоса,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг знаменует собой еще одно важное событие после жесткого регулятивного решения властей Китая, которое сорвало IPO Ant Group стоимостью 37 млрд долларов в конце 2020 года и привело к принудительной реструктуризации гиганта финансовых технологий.

В ноябре издание Financial Times сообщало, что основатель Alibaba Джек Ма живет в Токио уже почти шесть месяцев после того, как исчез из поля зрения общественности после давления властей Китая на технологический сектор.

Отметим, Джек Ма выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая в октябре 2020 года. Такое заявление он сделал за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group - дочерней компании Alibaba. На фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO - его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

Напомним, в 2021 году основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая. В то время как конкуренты процветали, его империя подвергалась тщательному контролю со стороны китайских властей.

Ant Group является дочерней компанией Alibaba Group. Группа владеет крупнейшей в мире платежной платформой Alipay, которая обслуживает более 1,3 млрд пользователей и 80 млн продавцов.

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