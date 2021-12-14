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Не заслуживает доверия: генсек НАТО о предложении России по ракетному мораторию

Автор: Сергей Пышкин

Россия нарушила запрет НАТО по расположению ядерных ракет средней дальности. Предложение о моратории от страны - не вызывает у Альянса доверия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресконференции в Брюсселе.

"Много лет у нас действовал запрет на все ракеты средней дальности, запрет касался также размещения ракет средней дальности в Европе. Это происходило в соответствии с соглашением ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности -ред.), согласованным в 1987 году", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря Альянса, своим поступком Россия нарушила договор, который действовал в течение длительных лет.

"Поэтому предложение России по мораторию не заслуживает доверия, ведь у нас был запрет и они его нарушили", - добавил генсек.

Также Столтенберг отметил, что отныне Российская Федерация обязана уничтожить свои ракеты SSC-8, в соответствии с соглашением ДРСМД. НАТО, со своей стороны, не намерен нарушать договор и размещать свое ядерное оружие в Европе.

"Мы продолжаем оставаться в готовности вести диалог с Россией", - отметил генсек.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг