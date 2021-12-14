Не заслуговує довіри: генсек НАТО про пропозицію Росії щодо ракетного мораторію

"Багато років у нас діяла заборона на всі ракети середньої дальності, заборона стосувалась також розміщення ракет середньої дальності в Європі. Це відбувалось відповідно до угоди ДРСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності -ред.), погодженої 1987 року", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря Альянсу, своїм вчинком Росія порушила договір, який діяв протягом тривалих років.

"Тому пропозиція Росії щодо мораторію не заслуговує на довіру, адже у нас була заборона і вони її порушили", - додав генсек.

Також Столтенберг відзначив, що відтепер Російська Федерація зобов’язана знищити свої ракети SSC-8, відповідно до угоди ДРСМД. НАТО, зі свого боку, не має наміру порушувати договір й розміщувати свою ядерну зброю в Європі.

"Ми продовжуємо залишатись у готовності вести діалог з Росією", - зауважив генсек.