UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заслушивать Кабмин не будут: Рада отменила пленарное заседание в пятницу

Автор: Юлия Струк

Пленарное заседание Верховной рады в пятницу, 30 апреля, отменили. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5426. За него проголосовали 332 депутата Рады.

"Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной рады о работе ВРУ в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в понедельник замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада в пятницу не будет проводить пленарное заседание, а народные депутаты будут работать в комитетах.

Как писало РБК-Украина, сегодня парламент проведет два внеочередных заседания.

Так, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована, и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радапленарное заседание