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Заслуховувати Кабмін не будуть: Рада скасувала пленарне засідання у п'ятницю

Автор: Юлія Струк

Пленарне засідання Верховної ради в п'ятницю, 30 квітня, скасували. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №5426. За нього проголосували 332 депутати Ради.

"Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної ради щодо роботи ВРУ у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, в понеділок заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада в п'ятницю не буде проводити пленарне засідання, а народні депутати працюватимуть у комітетах.

Як писало РБК-Україна, сьогодні парламент проведе два позачергових засідання.

Так, вчора Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

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