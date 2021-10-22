Заслушают Ляшко и продолжат рассматривать поправки в госбюджет-2022: повестка дня Рады

В частности, нардепы планируют заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно результатов введенных властью новых карантинных мероприятий в Украине и состояния выполнения плана вакцинации населения.
Также парламент продолжит в первом чтении рассматривать законопроект 6000 - поправки в Госбюджет Украины на 2022 год.
Вместе с тем, в повестку дня Рады включено рассмотрение отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Кроме этого, к рассмотрению включено законопроекты о внесении изменений в:
ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);
в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (первое чтение);
к статье 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (первое чтение);
в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);
некоторых законодательных актов Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение);
к некоторым ЗУ относительно использования имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (второе чтение).