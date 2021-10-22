Заслухають Ляшка та продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022: порядок денний Ради
Сьогодні, 22 жовтня Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться о 10:00 з години запитань до уряду.
Зокрема, нардепи планують заслухати міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка стосовно результатів введених владою нових карантинних заходів в Україні та стану виконання плану вакцинації населення.
Також парламент продовжить у першому читанні розглядати законопроект 6000 - поправки в Дербюджет України на 2022 рік.
Разом з тим, у порядку денному Ради включено розгляд відставки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Крім цього, до розгляду включено законопроекти про внесення змін до:
- ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
- до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання);
- до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (перше читання);
- до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
- деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання);
- до деяких ЗУ щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (друге читання).