Заслушают Ляшко и продолжат рассматривать поправки в госбюджет-2022: повестка дня Рады

Сегодня, 22 октября Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется в 10:00 с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

В частности, нардепы планируют заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно результатов введенных властью новых карантинных мероприятий в Украине и состояния выполнения плана вакцинации населения.

Также парламент продолжит в первом чтении рассматривать законопроект 6000 - поправки в Госбюджет Украины на 2022 год.

Вместе с тем, в повестку дня Рады включено рассмотрение отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Кроме этого, к рассмотрению включено законопроекты о внесении изменений в: