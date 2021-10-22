Заслушают Ляшко и продолжат рассматривать поправки в госбюджет-2022: повестка дня Рады
Фото: повестка дня Рады на 22 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 22 октября Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется в 10:00 с часа вопросов к правительству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.
В частности, нардепы планируют заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно результатов введенных властью новых карантинных мероприятий в Украине и состояния выполнения плана вакцинации населения.
Также парламент продолжит в первом чтении рассматривать законопроект 6000 - поправки в Госбюджет Украины на 2022 год.
Вместе с тем, в повестку дня Рады включено рассмотрение отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Кроме этого, к рассмотрению включено законопроекты о внесении изменений в:
- ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);
- в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (первое чтение);
- к статье 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (первое чтение);
- в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);
- некоторых законодательных актов Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение);
- к некоторым ЗУ относительно использования имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (второе чтение).