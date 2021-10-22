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Заслухають Ляшка та продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022: порядок денний Ради

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 08:38
Заслухають Ляшка та продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022: порядок денний Ради Фото: порядок денний Ради на 22 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 жовтня Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться о 10:00 з години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Зокрема, нардепи планують заслухати міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка стосовно результатів введених владою нових карантинних заходів в Україні та стану виконання плану вакцинації населення.

Також парламент продовжить у першому читанні розглядати законопроект 6000 - поправки в Дербюджет України на 2022 рік.

Разом з тим, у порядку денному Ради включено розгляд відставки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Крім цього, до розгляду включено законопроекти про внесення змін до:

  • ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
  • до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання);
  • до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (перше читання);
  • до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
  • деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання);
  • до деяких ЗУ щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (друге читання).

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