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"Укрзалізниця" отримала від Британії обладнання для швидкого відновлення інфраструктури

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 20:56
"Укрзалізниця" отримала від Британії обладнання для швидкого відновлення інфраструктури Фото: "Укрзалізниця" одержала чималу допомогу від британських колег (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Зарембо

"Укрзалізниця" отримала допомогу від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами.

"Українські залізничники вже пройшли навчальний тренінг з роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge у січні", - зазначається у повідомленні.

Загалом залізничники отримають від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" завершила останні формальності щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Крім того, ми писали, що "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж.

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