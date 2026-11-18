Спецпризначенці ГУР восени 2026 року влаштували в Каховському лісі засідку на окупантів, які намагалися просунутись до Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Бійці батальйону "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР під час проведення розвідки місцевості виявили в гущавині Каховського лісу схованку російських окупантів.
Росіяни використовували цей маршрут для інфільтрації в населені пункти поблизу Запоріжжя.
"У схованці залишилися речі загарбників, однак самих загарбників поблизу не було. Тож воєнні розвідники вирішили не поспішати: облаштували засідку й залишилися чекати на непроханих гостей", - йдеться у заяві.
Спецпризначенці ГУР показали на відео, чим закінчилася спроба російських окупантів просунутись до Запоріжжя:
Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР провели на Сумщині операцію під назвою "Чебуречна". У ході неї українські розвідники зірвали плани ворога щодо наступу та зачистили територію площею 642 гектари.
За результатами операції було ліквідовано 107 російських військових, ще 157 окупантів дістали поранення. Крім того, 29 загарбників потрапили в полон.
Крім того, на початку листопала росіяни намагалися прорватися вперед на різних ділянках фронту, однак Сили оборони України зірвали ворожі плани.