Бійці батальйону "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР під час проведення розвідки місцевості виявили в гущавині Каховського лісу схованку російських окупантів.

Росіяни використовували цей маршрут для інфільтрації в населені пункти поблизу Запоріжжя.

"У схованці залишилися речі загарбників, однак самих загарбників поблизу не було. Тож воєнні розвідники вирішили не поспішати: облаштували засідку й залишилися чекати на непроханих гостей", - йдеться у заяві.

Спецпризначенці ГУР показали на відео, чим закінчилася спроба російських окупантів просунутись до Запоріжжя:

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР провели на Сумщині операцію під назвою "Чебуречна". У ході неї українські розвідники зірвали плани ворога щодо наступу та зачистили територію площею 642 гектари.