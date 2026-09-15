Засідання "Валдаю" в Сочі за участю Путіна в останній момент скасували через дрони, - FT

Засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" за участю російського диктатора терміново перенесли із Сочі до Підмосков'я через ризик атак безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Місце проведення "ключової зовнішньополітичної зустрічі" Володимира Путіна змінили в останній момент за наполяганням ФСБ. Чотири джерела видання підтвердили, що рішення ухвалили "через побоювання щодо безпеки на тлі почастішання атак українських безпілотників".

Офіційних коментарів від Кремля щодо причин зміни локації заходу за участю диктатора так і не отримали.

Путін уникає поїздок до Сочі

Російський диктатор не відвідував Сочі з минулого року, коли там відбувся попередній "Валдай". До початку повномасштабної війни він приїздив туди значно частіше - наприклад, у 2021 році він побував там 24 рази.

Удари по Сочі активізувалися цього літа та тривають у вересні. ЗСУ атакують акваторію порту безекіпажними катерами, тоді як повітряні безпілотники завдають ударів по об'єктах на набережній.