Заседание "Валдая" в Сочи с участием Путина в последний момент отменили из-за дронов, - FT

Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием российского диктатора срочно перенесли из Сочи в Подмосковье из-за риска атак беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Место проведения "ключевой внешнеполитической встречи" Владимира Путина изменили в последний момент по настоянию ФСБ. Четыре источника издания подтвердили, что решение приняли "из-за опасений безопасности на фоне учащения атак украинских беспилотников".

Официальных комментариев от Кремля о причинах изменения локации мероприятия с участием диктатора так и не получили.

Путин избегает поездок в Сочи

Российский диктатор не посещал Сочи с прошлого года, когда там состоялся предыдущий "Валдай". До начала полномасштабной войны он приезжал туда гораздо чаще - например, в 2021 году он побывал там 24 раза.

Удары по Сочи активизировались этим летом и продолжаются в сентябре. ВСУ атакуют акваторию порта безэкипажными катерами, в то время как воздушные беспилотники наносят удары по объектам на набережной.