Засідання Ради достроково закрили через відсутність депутатів

"Розглядали правки до законопроекту №7588 щодо управління землями державних підприємств. Й коли правки закінчилися - засідання закрили. Бо на результативне голосування в залі не було депутатів", - написала вона.

За її інформацією, в першу чергу засідання зірвали через відсутність депутатів зі "Слуги народу".

Геращенко також зазначила, що головуючий неодноразово відмовив провести реєстрацію нардепів, мотивуючи, що Рада працює в безперервному режимі і реєстрація депутатів відбулася 7 лютого 2023 року. "Хоча всі інші пленарні засідання починаються з тестової реєстрації", - додала вона.

Крім того, нардеп Ярослав Железняк повідомив, в Раді обговорювали питання відсутності депутатів.

"Чесно говорячи, зрозуміти що за терш відбувається дуже важко. Але точно скажу, що сьогодні ніяких рішень по суті прийнято не буде. Кадрових теж", - написав він у Telegram.

Депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Раді розглядали правки до проекту №7588 нардепа від "Батьківщини" Андрія Пузійчука.

"Точніше, навіть не так. Вже годину вирішують, чи можна розглядати правки, чи ні, тому що не вистачає депутатів в сесійній залі", - повідомив він у Telegram.

Скандали навколо Ради

Останніми днями навколо Верховної ради розгорівся черговий скандал. Він стосується колишнього голови Бюджетного комітету Юрія Арістова, якого у липні цього року помітили у п'ятизірковому готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу. Сам депутат вже написав заяву про складання мандату, але рішення повинна схвалити Рада.

Крім того, Рада повинна проголосувати за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він подав до Ради заяву про відставку після скандалу з виділенням коштів на серіали.