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Заседание Рады досрочно закрыли из-за отсутствия депутатов

Фото: депутаты не пришли в Раду (Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Заседание Верховной рады 26 июля длилось всего час. Его закрыли из-за отсутствия депутатов для результативного голосования по любому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegram.

"Рассматривали поправки к законопроекту №7588 по управлению землями государственных предприятий. И когда правки закончились - заседание закрыли. Потому что на результативное голосование в зале не было депутатов", - написала она.

По ее информации, в первую очередь заседание сорвали из-за отсутствия депутатов из "Слуги народа".

Геращенко также отметила, что председательствующий неоднократно отказался провести регистрацию нардепов, мотивируя, что Рада работает в непрерывном режиме и регистрация депутатов состоялась 7 февраля 2023 года. "Хотя все другие пленарные заседания начинаются с тестовой регистрации", - добавила она.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Раде обсуждали вопросы отсутствия депутатов.

"Честно говоря, понять, что за терш происходит очень трудно. Но точно скажу, что сегодня никаких решений по сути принято не будет. Кадровых тоже", - написал он в Telegram.

Депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Раде рассматривали поправки к проекту №7588 нардепа от "Батькивщины" Андрея Пузийчука.

"Точнее, даже не так. Уже час решают, можно ли рассматривать правки или нет, потому что не хватает депутатов в сессионном зале", - сообщил он в Telegram.

Скандалы вокруг Совета

В последние дни вокруг Верховной рады разгорелся очередной скандал. Он касается бывшего председателя Бюджетного комитета Юрия Аристова, который в июле этого года был замечен в пятизвездочной гостинице на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там оценивается по меньшей мере в 100 тысяч гривен в сутки. Сам депутат уже написал заявление о сдаче мандата, но решение должно быть одобрено Радой.

Кроме того, Рада должна проголосовать за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он подал в Раду заявление об отставке после скандала с выделением средств на сериалы.

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