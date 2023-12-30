Засідання Радбезу ООН: США розкрили хитрий план Кремля і закликали зупинити Путіна

Представник США назвав абсурдним організоване Росією два дні тому засідання Радбезу ООН, під час якого обговорювалися події Революції Гідності та їхній вплив на ситуацію в Україні.

Келлі назвав це хитрим планом, оскільки під час цього засідання у Москві розробляли наймасштабніший ракетний удар по Україні.

"Таким чином Росія відволікала увагу Ради Безпеки цього тижня, доки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення", - зазначив представник США.

Він також послався на заяву президента Джо Байдена, в якій очільник Білого дому назвав напад РФ "суворим нагадуванням", що Володимир Путін не полишив своїх цілей знищити Україну і наголосив, що його слід зупинити.

"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудили цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні", - наголосив представник США.

За його словами, будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях", не приховає руїн по всій території в країні, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Наймасштабніший обстріл України з початку вторгнення РФ

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. Спочатку агресор випустив дрони-камікадзе, а згодом обстріляв міста ракетами різного типу, зокрема гіперзвуковими.

Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей. Силам ППО вдалося збити 114 об'єктів - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Через падіння уламків та влучання ракет, у низці регіонів України є загиблі та поранені серед мирного населення.

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення масштабного обстрілу країни.

Президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій рішуче засудив російський обстріл України. Глава Білого дому зазначив, що Путін намагається знищити Україну та її народ і підкреслив, що його слід зупинити.

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