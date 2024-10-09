Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести, - Пентагон

Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі "Рамштайн", можуть відтермінувати.
Про це заявила речник Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Вона нагадала, що президент Джо Байден відклав поїздку на засідання у форматі "Рамштайн" через ураган "Мілтон".
Сінгх також не виключила, що з огляду на обставини, засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Остаточне рішення наразі відсутнє.
"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речник Пентагону.
12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині була запланована 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Її мав очолити президент США Джо Байден.
Під час засідання президент Володимир Зеленський мав представити учасникам засідання план перемоги у війні з Росією.
Однак у вівторок, 8 жовтня, Байден відтермінував візит на засідання групи через сильний ураган "Мілтон", що наближається до США.
Наразі невідомо, коли саме глави держави відвідає Німеччину.
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