UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести, - Пентагон

Фото: прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі "Рамштайн", можуть відтермінувати.

Про це заявила речник Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Вона нагадала, що президент Джо Байден відклав поїздку на засідання у форматі "Рамштайн" через ураган "Мілтон".

Сінгх також не виключила, що з огляду на обставини, засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Остаточне рішення наразі відсутнє.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речник Пентагону.

Засідання у форматі "Рамштайн"

12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині була запланована 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Її мав очолити президент США Джо Байден.

Під час засідання президент Володимир Зеленський мав представити учасникам засідання план перемоги у війні з Росією.

Однак у вівторок, 8 жовтня, Байден відтермінував візит на засідання групи через сильний ураган "Мілтон", що наближається до США.

Наразі невідомо, коли саме глави держави відвідає Німеччину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Рамштайн