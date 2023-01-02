UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять підтримку України

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військовий комітет НАТО проведе засідання 18-19 січня 2023 року в Брюсселі. Серед тем зустрічі - підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.

Як повідомляється, на засіданні в Брюсселі будуть обговорені питання стратегічної важливості для Альянсу. Уперше на такому заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, що минулого року розпочали процес вступу в організацію.

Зазначено, що на засіданнях 18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом, також будуть порушені питання війни в Україні, військового потенціалу НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.

19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR - Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку.

На заключній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.

Зазначимо, військовий комітет НАТО - це військовий орган Альянсу найвищої інстанції, що виконує функції консультування з військових питань політичним органам НАТО і стратегічного командування силами Альянсу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у НАТО заявили, що не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу, що надається Україні.

Також раніше ми писали, що у НАТО вважають, що Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм мати перевагу на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОБрюссельДопомога Україні