На заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе обсудят поддержку Украины

Как сообщается, на заседании в Брюсселе будут обсуждены вопросы стратегической важности для Североатлантического союза. Впервые на мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, которые в прошлом году начали процесс вступления в организацию.

Отмечено, что на заседаниях 18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, стоящие перед Альянсом, также будут подняты вопросы войны в Украине, военного потенциала НАТО и его способности реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR - Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке.

Во время заключительной встречи Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

Отметим, что военный комитет НАТО - это военный орган Североатлантического союза высшей инстанции, выполняющий функции консультирования по военным вопросам политическим органам НАТО и стратегическому командованию силами Альянса.