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У НАТО зробили заяву щодо війни з Росією

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Украина, Вівторок 20 вересня 2022 12:50
У НАТО зробили заяву щодо війни з Росією фото: голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Наталія Гурковська

НАТО не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу, що надається Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера виданню ERR.

"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - сказав він.

При цьому, на його думку, дуже важливо, щоб Україна залишилася суверенною державою та Україні вирішувати, чим закінчиться війна.

"НАТО своїми діями підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає. Так записано у Статуті ООН. Тому правомірно, що члени НАТО та ще понад 20 інших країн підтримують Україну. Підтримують усіма способами, якими можуть", - додав Бауер.

Раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що ризик прямого збройного конфлікту між НАТО та Росією є. І якщо російська сторона нападе на Литву, то це стане причиною початку війни.

При цьому країни НАТО визначили Росію як найбільш значну та пряму загрозу безпеці Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку раніше ухвалили у Мадриді.

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