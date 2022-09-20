У НАТО зробили заяву щодо війни з Росією

"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - сказав він.

При цьому, на його думку, дуже важливо, щоб Україна залишилася суверенною державою та Україні вирішувати, чим закінчиться війна.

"НАТО своїми діями підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає. Так записано у Статуті ООН. Тому правомірно, що члени НАТО та ще понад 20 інших країн підтримують Україну. Підтримують усіма способами, якими можуть", - додав Бауер.