Для защиты Черноморского региона: в Румынию прибыли истребители НАТО

Два истребителя НАТО прибыли в румынский город Кимпия-Турзи. Они будут защищать воздушное пространство в Черноморском регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Американские истребители F-15 будут осуществлять полеты с итальянскими Eurofighter, которые уже находятся в стране. Самолеты Италии будут действовать в Румынии в течение следующих 3 месяцев.

В НАТО отметили, что речь идет о запланированном развертывании, которое направлено на: