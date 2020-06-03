Защиту ПЦУ в оккупированном Крыму могут рассмотреть в Раде

Фото: архиепископ Климент (УНИАН)

Оккупационная власть Крыма требует от ПЦУ освободить кафедральный собор святых Владимира и Ольги

Проект постановления о защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму должен рассмотреть комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Заседание запланировано на среду, 3 июня, в 15:00.

Об этом передает "Крым. Реалии".

Комитет рассмотрение данного вопроса определил одним из главных.

Как сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, в частности, речь идет о судьбе кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Архиепископ надеется, что вопрос дойдет до парламента.

"Сейчас это происходит на фоне того, что Верховный суд в Москве должен на днях принять какое-то решение относительно дальнейшей судьбы ПЦУ в Крыму", - отметил архиепископ Климент.

Ранее проект постановления Верховной рады Украины о защите ПЦУ в аннексированном Крыму принял Кабинет министров Украины.

Несмотря на это, оккупационная власть в Крыму требует освободить помещение собора Владимира и Ольги в Симферополе, в котором ранее проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата. "Министерство имущества" РФ в Крыму заявляет, что у собора завершился срок действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в Православную церковь Украины после ее создания.

"Суд" в Крыму дополнительно принял решение, которым требует от епархии ПЦУ освободить здание собора.

Недавно по решению того же "министерства" без согласования с Крымской епархией ПЦУ в соборе начались ремонт и строительство. Архиепископ Климент отметил, что это произошло в тот момент, когда он не присутствовал на территории Крыма. В это же время ремонтники обокрали святыню.

Напомним, 3 марта Кабмин постановил передать из коммунальной в государственную собственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, который перешел в ПЦУ.

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Автор: Виталия Мазур