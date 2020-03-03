Кабмин передал в госсобственность собор в Крыму

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин передал в госсобственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги

Кабмин постановил временно передать из коммунальной собственности АР Крым в государственную собственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление Кабмина.

Ранее Министерство культуры Украины призывало международные организации дать правовую оценку действиям российских властей аннексированного Крыма в отношении собора Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе.

24 июля Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что имущество собора ПЦУ в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма было "разграблено и разломано".

Как писало РБК-Украина ранее, новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. В Фонде государственного имущества отметили, что, согласно закону, аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

Как сообщало РБК-Украина, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.