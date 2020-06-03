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Захист ПЦУ в окупованому Криму можуть розглянути у Раді

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 02:28
Захист ПЦУ в окупованому Криму можуть розглянути у Раді
Фото: архієпископ Климент (УНІАН)

Окупаційна влада Криму вимагає від ПЦУ звільнити кафедральний собор святих Володимира та Ольги

Проєкт постанови про захист Православної церкви України в анексованому Криму має розглянути комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Засідання заплановане на середу, 3 червня, о 15:00.

Про це передає "Крим. Реалії".

Комітетом розгляд даного питання визначений як один з головних.

Як повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, йдеться зокрема про долю кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Архієпископ сподівається, що питання дійде до парламенту.

"Зараз це відбувається на тлі того, що Верховний суд у Москві має днями ухвалити якесь рішення щодо подальшої долі ПЦУ в Криму", - зазначив архієпископ Климент.

Раніше проєкт постанови Верховної ради України щодо захисту ПЦУ в анексованому Криму ухвалив Кабінет міністрів України.

Не зважаючи на це, окупаційна влада в Криму вимагає звільнити приміщення собору Володимира та Ольги в Сімферополі, в якому раніше проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату. "Міністерство майна" РФ у Криму заявляє, що у собору завершився терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, котра перейшла у Православну церкву України після її створення.

"Суд" у Криму також додатково ухвалив рішення, яким вимагає від єпархії ПЦУ звільнити будівлю собору.

Нещодавно за рішенням того ж "міністерства" без узгодження з Кримською єпархією ПЦУ у соборі розпочалися ремонт і будівництво. Архієпископ Климент зазначив, що це відбулося в той момент, коли він не був присутній на території Криму. У цей же час ремонтники обікрали святиню.

Нагадаємо, 3 березня Кабмін постановив передати з комунальної у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі, який перейшов у ПЦУ.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України КримПЦУ
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