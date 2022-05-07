Защиту Киева в ближайшие дни могут обеспечить западными средствами ПВО, - Кличко

Воздушную защиту Киева в ближайшие дни могут обеспечить западными средствами противовоздушной обороны. По крайней мере, власти на это рассчитывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра Виталия Кличко для "Радио НВ" .

По его словам, на сегодня киевлян беспокоят постоянные сообщения об угрозах с воздуха, в частности, ракетных ударов. Поэтому следует соблюдать требования и спускаться в бомбоубежища, поскольку в любую минуту любое здание Киева может быть обстреляно.

"Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух", - добавил Кличко.