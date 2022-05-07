Захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами ППО, - Кличко

Повітряний захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами протиповітряної оборони. Принаймні, влада на це розраховує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Віталія Кличка для "Радіо НВ" .

За його словами, на сьогодні киян турбують постійні повідомлення про загрози з повітря, зокрема, ракетних ударів. Тому слід дотримуватися вимог і спускатися в бомбосховища, оскільки в будь-яку хвилину будь-яка будівля Києва може бути обстріляна.

"Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натовського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - додав Кличко.