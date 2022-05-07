Захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами ППО, - Кличко
Повітряний захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами протиповітряної оборони. Принаймні, влада на це розраховує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Віталія Кличка для "Радіо НВ".
За його словами, на сьогодні киян турбують постійні повідомлення про загрози з повітря, зокрема, ракетних ударів. Тому слід дотримуватися вимог і спускатися в бомбосховища, оскільки в будь-яку хвилину будь-яка будівля Києва може бути обстріляна.
"Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натовського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - додав Кличко.
Зазначимо, західні союзники передають Україні у великій кількості, як правило тільки переносні засоби ППО типу Stinger та інших. На початку квітня Словаччина передала свою систему C-300, яка здатна збивати повітряні цілі на великій висоті.
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