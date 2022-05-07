ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами ППО, - Кличко

Новость на русском →
Київ, Субота 07 травня 2022 16:54
Захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами ППО, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Повітряний захист Києва найближчими днями можуть забезпечити західними засобами протиповітряної оборони. Принаймні, влада на це розраховує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Віталія Кличка для "Радіо НВ".

За його словами, на сьогодні киян турбують постійні повідомлення про загрози з повітря, зокрема, ракетних ударів. Тому слід дотримуватися вимог і спускатися в бомбосховища, оскільки в будь-яку хвилину будь-яка будівля Києва може бути обстріляна.

"Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натовського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - додав Кличко.

Зазначимо, західні союзники передають Україні у великій кількості, як правило тільки переносні засоби ППО типу Stinger та інших. На початку квітня Словаччина передала свою систему C-300, яка здатна збивати повітряні цілі на великій висоті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Київ ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо