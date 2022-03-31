Защитники Украины освободили еще несколько населенных пунктов
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об освобождении силами территориальной обороны в среду новых населенных пунктов, которые были ранее захвачены российскими оккупантами, в разных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Подразделениями Сил обороны был восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область), Заградовка, Кочубеевка (оба - в Херсонской области).
"В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в сообщении.
Напомним, перед этим украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город.
Также сообщалось, что украинские военные отбили Малую Рогань под Харьковом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!