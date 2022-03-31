Захисники України звільнили ще кілька населених пунктів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про звільнення силами територіальної оборони в середу нових населених пунктів, які були раніше захоплені російськими окупантами, в різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ .

"З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами Сил оборони було відновлено контроль над населеними пунктами Орлове (Запорізька область), Заградівка, Кочубєєвка (обидва - у Херсонській області).

Нагадаємо, перед цим українські війська звільнили Ірпінь від окупантів 28 березня. Поки влада не рекомендує повертатися в місто.

Також повідомлялося, що українські військові відбили Малу Рогань під Харковом.

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