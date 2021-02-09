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Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2"

Новина українською → Берлин, Вторник 09 февраля 2021 23:09
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Немецкая некоммерческая организация DUH, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала США поддержку в объеме 1 миллиарда евро. Тем самым правительство якобы пыталось добиться отказа от санкций против "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.

Саша Мюллер-Краэнер, исполнительный директор DUH, назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счет третьих сторон".

Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа на германском побережье Северного моря. В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию "Северного потока-2".

Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления.

Напомним, министр экономики Германии выступил за достройку "Северного потока-2". По его словам, в случае отказа немецкие компании потеряют "гигантские инвестиции".

Кроме того, СМИ пишут, что Германия может отказаться от газопровода "Северный поток-2" после завершения каденции канцлера Ангелы Меркель.

В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал сделку по газопроводу последним мостом между Берлином и Москвой.

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