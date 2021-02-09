Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2"

Німецька некомерційна організація DUH, яка відстоює охорону природи та захист прав споживачів, заявила, що Німеччина пропонувала США підтримку в обсязі 1 мільярда євро. Тим самим уряд нібито намагався добитися відмови від санкцій проти "Північного потоку-2".

Згідно з документом, опублікованим організацією 9 лютого, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц запропонував фонди для імпорту зрідженого газу з США. Пропозицію було зроблено в особистому листі, адресованому тодішньому міністру фінансів США Стіву Мнучину. Лист був датований 7 серпня 2020 року і включав неформальний виклад ділових подробиць.

Саша Мюллер-Краенєр, виконавчий директор DUH, назвала ці відомості "скандальними" і "брудною операцією коштом третіх сторін".

Згідно з наявною інформацією, уряд Німеччини запропонував інвестиції в розвиток терміналів скрапленого газу на німецькому узбережжі Північного моря. В обмін на це від Вашингтона очікувалася згода на "безперешкодне будівництво та експлуатацію "Північного потоку-2".

Міністерство фінансів Німеччини не відразу погодилося коментувати цю інформацію, але сповістило про підготовку спеціальної заяви.