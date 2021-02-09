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Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2"

Новость на русском → Берлін, Вівторок 09 лютого 2021 23:09
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Німецька некомерційна організація DUH, яка відстоює охорону природи та захист прав споживачів, заявила, що Німеччина пропонувала США підтримку в обсязі 1 мільярда євро. Тим самим уряд нібито намагався добитися відмови від санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з документом, опублікованим організацією 9 лютого, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц запропонував фонди для імпорту зрідженого газу з США. Пропозицію було зроблено в особистому листі, адресованому тодішньому міністру фінансів США Стіву Мнучину. Лист був датований 7 серпня 2020 року і включав неформальний виклад ділових подробиць.

Саша Мюллер-Краенєр, виконавчий директор DUH, назвала ці відомості "скандальними" і "брудною операцією коштом третіх сторін".

Згідно з наявною інформацією, уряд Німеччини запропонував інвестиції в розвиток терміналів скрапленого газу на німецькому узбережжі Північного моря. В обмін на це від Вашингтона очікувалася згода на "безперешкодне будівництво та експлуатацію "Північного потоку-2".

Міністерство фінансів Німеччини не відразу погодилося коментувати цю інформацію, але сповістило про підготовку спеціальної заяви.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини виступив за добудову "Північного потоку-2". За його словами, у разі відмови німецькі компанії втратять "гігантські інвестиції".

Крім того, ЗМІ пишуть, що Німеччина може відмовитися від газопроводу "Північний потік-2" після завершення каденції канцлера Ангели Меркель.

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав угоду щодо газопроводу останнім мостом між Берліном і Москвою.

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