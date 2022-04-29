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Защитники Мариуполя рассказали о коммуникации с Зеленским

Фото: командир 36-й обр морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына (novynarnia.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в блокированном войсками РФ Мариуполе не теряют связь с высшим политическим и военным руководством страны, и продолжают общаться президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Волынского (Волыны) "Левому берегу".

Офицер отметил, что накануне утром получил от главы государства сообщение с ответом на свой вопрос.

"Коммуникация есть, но мне кажется, что нашему лидеру, его помощникам очень необходима международная помощь. Я думаю, что у него к нам мало ответов, поэтому ему мало что нам сказать. А так он на контакте, не пропадает", - сказал Волына.

Командир бригады морпехов также обратил внимание, что связь с президентом у защитников Маруполя есть, однако "конкретики он нам не может предоставить, как и любой другой".

Ранее сообщалось, что ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя с завода "Азовсталь".

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