Захисники Маріуполя розповіли про комунікацію із Зеленським

Українські військові в блокованому військами РФ Маріуполі не втрачають зв'язок з вищим політичним і військовим керівництвом країни, і продовжують спілкуватися президентом Володимиром Зеленським.

Офіцер зазначив, що напередодні вранці отримав від глави держави повідомлення з відповіддю на своє запитання.

"Комунікація є, але мені здається, що нашому лідеру, його помічникам дуже необхідна міжнародна допомога. Я думаю, що в нього до нас мало відповідей, саме тому йому мало є що нам сказати. А так він на контакті, не пропадає", - сказав Волина.

Командир бригади морпіхів також звернув увагу, що зв'язок з президентом у захисників Маруполя є, проте "конкретики він нам не може надати, як і будь-хто інший".