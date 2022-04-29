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Захисники Маріуполя розповіли про комунікацію із Зеленським

Фото: командир 36-ї обр морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина (novynarnia.com)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові в блокованому військами РФ Маріуполі не втрачають зв'язок з вищим політичним і військовим керівництвом країни, і продовжують спілкуватися президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського (Волині) "Лівому березі".

Офіцер зазначив, що напередодні вранці отримав від глави держави повідомлення з відповіддю на своє запитання.

"Комунікація є, але мені здається, що нашому лідеру, його помічникам дуже необхідна міжнародна допомога. Я думаю, що в нього до нас мало відповідей, саме тому йому мало є що нам сказати. А так він на контакті, не пропадає", - сказав Волина.

Командир бригади морпіхів також звернув увагу, що зв'язок з президентом у захисників Маруполя є, проте "конкретики він нам не може надати, як і будь-хто інший".

Раніше повідомлялося, що ООН сформувала команду для евакуації людей з Маріуполя із заводу "Азовсталь".

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