Защитник "Зари" Михайличенко стал игроком "Андерлехта"

Левый защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко отныне будет играть в "Андерлехте". Украинец подписал контракт на четыре года.

Об этом информирует сайт бельгийского клуба.

Официально о сумме сделки не сообщается, по данным СМИ, сумма выкупа контракта Михайличенко составляет 500 тысяч евро. По разным данным, "Заря" за трансфер 23-летнего украинца получит от 0,5 до 1,5 млн евро.

Михайличенко прибыл в Бельгию еще на прошлой неделе, но о переходе объявили лишь сейчас. Переход затянулся из-за необходимости пройти заключительный этап медосмотра, а также оформления рабочей визы в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

"Для меня большая честь играть за такой большой клуб, как "Андерлехт". Философия игры команды соответствует моим качествам. Сделаю все, чтобы заработать место в команде и помочь ей в достижении целей", - сказал Михайличенко.

В завершившемся сезоне Богдан Михайличенко провел 35 матчей за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Команда Виктора Скрипника финишировала третьей в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса не был доигран. "Андерлехт" финишировал на восьмом месте и не сыграет в еврокубках.