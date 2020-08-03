Захисник "Зорі" Михайличенко став гравцем "Андерлехта"

Лівий захисник луганської "Зорі" Богдан Михайличенко віднині буде грати в "Андерлехті". Українець підписав контракт на чотири роки.

Про це інформує сайт бельгійського клубу.

Офіційно про суму угоди не повідомляється, за даними ЗМІ, сума викупу контракту Михайличенко становить 500 тисяч євро. За різними даними, "Зоря" за трансфер 23-річного українця отримає від 0,5 до 1,5 млн євро.

Михайличенко прибув до Бельгії ще минулого тижня, але про перехід оголосили лише зараз. Перехід затягнувся через необхідність пройти завершальний етап медогляду, а також оформлення робочої візи у зв'язку з обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу.

"Для мене велика честь грати за такої великий клуб, як "Андерлехт". Філософія гри команди відповідає моїм якостям. Зроблю все, щоб заробити місце в команді і допомогти їй в досягненні цілей", - сказав Михайличенко.

У сезоні, що завершився, Богдан Михайличенко провів 35 матчів за "Зорю" у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав чотири результативні передачі. Команда Віктора Скрипника фінішувала третьою в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії через пандемію коронавірусу не був дограний. "Андерлехт" фінішував на восьмому місці і не зіграє у єврокубках.