Лидер "Зари" в ближайшие дни станет игроком бельгийского клуба

Фото: Богдан Михайличенко (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Осталось завершить медосмотр и получить рабочую визу

Защитнику луганской "Зари" Богдан Михайличенко в ближайшие дни станет игроком бельгийского "Андерлехта". Переговоры о переходе находится на завершающей стадии.

Об этом сообщает Футбол NEWS.

Футболисту осталось пройти заключительный этап медосмотра в бельгийском клубе. Также нужно оформить рабочую визу в Бельгии, из-за чего трансфер может затянуться.

По предварительной информации контракт защитника с "пурпурно-белыми" будет рассчитан до 2024 года.

Ранее и.о. гендиректора "Зари" Станислав Оганов сообщил, что с 1 августа Михайличенко переходит в "Андерлехт", но сам футболист сказал, что он еще не игрок бельгийского клуба.

Михайличенко летом прошлого года подписал полноценный контракт с "Зарей". В минувшем сезоне он провел за луганский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

По итогам сезона "Заря" заняла третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и гарантировала себе путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса не был доигран. "Андерлехт" финишировал 8 месте, команда не попала в еврокубки.