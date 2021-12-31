Защитник сборной Украины официально стал игроком чешского клуба

Чешский футбольный клуб "Славия" подписал с защитником сборной Украины Тарасом Качарабой трехлетний контракт. Переход украинца обошелся команде 20 млн крон (около 800 тысяч евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу чешского клуба .

"Я очень рад продолжить работу в "Славии". У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий", - прокомментировал подписание контракта Качараба.

В клубе отметили, что украинский футболист хотел остаться в команде и его желание сбылось после окончания сезона 2020/21. "Славия" одержала победу в национальном чемпионате.

Качараба находился в аренде у "Славии". Чешский клуб имел право его выкупить, чем и воспользовался за день до окончания контракта.