Захисник збірної України офіційно став гравцем чеського клубу

Чеський футбольний клуб "Славія" підписав із захисником збірної України Тарасом Качарабою трирічний контракт. Перехід українця обійшовся команді 20 млн крон (близько 800 тисяч євро).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу чеського клубу.
"Я дуже радий продовжити роботу в "Славії". У нас був фантастичний рік, в якому ми разом пережили ряд дивовижних подій", - прокоментував підписання контракту Качараба.
У Клубі зазначили, що український футболіст хотів залишитися в команді і його бажання збулося після закінчення сезону 2020/21. "Славія" здобула перемогу в національному чемпіонаті.
Качараба перебував в оренді у "Славії". Чеський клуб мав право його викупити, чим і скористався за день до закінчення контракту.