ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Защитник "Динамо" Миколенко официально перешел в "Эвертон"

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 12:46
Защитник "Динамо" Миколенко официально перешел в "Эвертон" Фото: футболист Виталий Миколенко (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский футболист Виталий Миколенко официально покинул ФК "Динамо" и перешел в английский "Эвертон". В киевском клубе ему пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".

"Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге",- пишет пресс-служба "Динамо".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил трансфер Миколенко в "Эвертон". Английский клуб договорился о переходе защитника киевского клуба за 17 млн фунтов стерлингов - это около 22,5 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
NEWS
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году