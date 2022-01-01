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Захисник "Динамо" Миколенко офіційно перейшов до "Евертона"

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Субота 01 січня 2022 12:46
Захисник "Динамо" Миколенко офіційно перейшов до "Евертона" Фото: футболіст Віталій Миколенко (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

Український футболіст Віталій Миколенко офіційно покинув ФК "Динамо" та перейшов до англійського "Евертона". У київському клубі йому побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФК "Динамо".

"Дякуємо за все і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі в англійській прем'єр-лізі",- пише пресслужба "Динамо".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив трансфер Миколенка в "Евертон". Англійський клуб домовився про перехід захисника київського клубу за 17 млн фунтів стерлінгів - це близько 22,5 млн доларів.

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