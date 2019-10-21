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Захисник "Динамо" став кращим гравцем 11 туру УПЛ

Новини » Спорт    21.10.2019 - 13:41
Захисник "Динамо" став кращим гравцем 11 туру УПЛ
Фото: Віталій Миколенко (facebook.com/fcdynamoua)

Забитий в матчі з "Олександрією" гол став для нього дебютним у чемпіонаті України

Крайній захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко був визнаний кращим гравцем 11 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Футболіст приніс перемогу своїй команді в матчі проти "Олександрії" (1:0), забивши переможний м'яч на 32 хвилині зустрічі. Для нього цей гол став дебютним в УПЛ.

20-річний спортсмен обійшов у голосуванні на один пункт вінгера донецького "Шахтаря" Тайсона.

У нинішньому сезоні Миколенко відіграв в УПЛ дев'ять матчів, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Дебютний гол Віталія Миколенка в чемпіонаті України

Опубліковано FC Dynamo Kyiv Неділя, 20 жовтня 2019 р.

"Динамо" йде на другій позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Наступний матч підопічні Олексія Михайличенка проведуть 24 жовтня в Лізі Європи проти "Копенгагена".

УПЛ визначила кращого гравця і тренера чемпіонату у вересні "Динамо" знаходиться в топ-5 клубів Ліги Європи за кількістю ударів по воротах
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