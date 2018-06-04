Защитник "Динамо" попал в окончательную заявку Хорватии на ЧМ-2018

Также на мундиаль поедет экс-игрок киевского клуба Вида
Тренерский штаб сборной Хорватии определился с составом на чемпионат мира-2018. Как сообщается в Twitter "шахматных", в окончательную заявку вошел защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич.
Полный список сборной выглядит следующим образом:
Вратари: Даниел Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб)
Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»)
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»)
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»)
Хорватия сыграет на групповой стадии с Исландией, Аргентиной и Нигерией.