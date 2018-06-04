Захисник "Динамо" потрапив в остаточну заявку Хорватії на ЧС-2018

Також на мундіаль поїде екс-гравець київського клубу Віда
Тренерський штаб збірної Хорватії визначився зі складом на чемпіонат світу-2018. Як повідомляється в Twitter "шахових", в остаточну заявку увійшов захисник київського "Динамо" Йосип Пиварич.
Повний список збірної виглядає наступним чином:
Воротарі: Даніел Субашич ( "Монако"), Ловре Калинич ( "Гент"), Домінік Ліваковіч ( "Динамо" Загреб)
Захисники: Ведран Чорлука ( «Локомотив»), Домагой Віда ( «Бешикташ»), Іван Стрініч ( «Сампдорія»), Деян Ловрен ( «Ліверпуль»), Шім'ї Врсалько ( «Атлетіко»), Йосип Пиварич ( «Динамо», Київ ), Тін Едвай ( «Байєр»), Дуе Чалет-Цар ( «Ред Булл Зальцбург»)
Півзахисники: Лука Модріч, Матео Ковачич (обидва - «Реал»), Іван Ракітіч ( «Барселона»), Мілан Бадель ( «Фіорентина»), Марцело Брозович ( «Інтер»), Філіп Брадаріч ( «Рієка»)
Нападники: Маріо Манджукич ( «Ювентус»), Іван Перішич ( «Інтер»), Нікола Калинич ( «Мілан»), Андрій Крамаріч ( «Хоффенхайм»), Марко Пьяца ( «Шальке»), Анте Ребич ( «Айнтрахт»)
Хорватія зіграє на груповій стадії з Ісландією, Аргентиною та Нігерією.