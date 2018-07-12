Защитник "Динамо" Пиварич первым среди игроков УПЛ пробился в финал ЧМ

Ранее к такому достижению был близок экс-хавбек "Шахтера" Бернард

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йосип Пиварич первым среди игроков украинской Премьер-лиги пробился в финал чемпионата мира. Об Этом сообщает tribuna.com.

Хорваты в полуфинале в дополнительное время обыграли англичан (2:1). 29-летний хорват на 94 минуте (первый экстратайм) при счете 1:1 заменил экс-защитника "Днепра" Ивана Стринича.

В финал также пробился бывший игрок "бело-синих" Домагой Вида.

Динамівець у фіналі Чемпіонату Світу!



Збірна Хорватії з Йосипом Піваричем у складі перемагає збірну Англії (2:1) і виходить у фінал ЧС-2018! pic.twitter.com/duIKZiifB3 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 11, 2018

В финальном поединке мундиаля Хорватия встретится с командой Франции. Матч состоится 15 июля.

Ранее к такому достижению был близок экс-хавбек "Шахтера" Бернард, который вместе со сборной Бразилии дошел до полуфинала ЧМ-2014, но его команда уступила немцам (1:7) и покинула турнир на этой стадии.

Напомним, главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что хавбек Фред не сыграл на чемпионате мира-2018 из-за незалеченной травмы.