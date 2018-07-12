Захисник "Динамо" Піварич першим серед гравців УПЛ пробився до фіналу ЧС

Раніше до такого досягнення був близький екс-хавбек "Шахтаря" Бернард

Захисник київського "Динамо" і збірної Хорватії Йосип Піварич першим серед гравців української Прем'єр-ліги пробився до фіналу чемпіонату світу. Про Цьому повідомляє tribuna.com.

Хорвати в півфіналі в додатковий час обіграли англійців (2:1). 29-річний хорват на 94 хвилині (перший екстратайм) при рахунку 1:1 замінив екс-захисника "Дніпра" Івана Стрініча.

У фінал також пробився колишній гравець "біло-синіх" Домагой Віда.

Динамівець у фіналі Чемпіонату Світу!



Збірна Хорватії з Йосипом Піваричем у складі перемагає збірну Англії (2:1) і виходить у фінал ЧС-2018! pic.twitter.com/duIKZiifB3 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 11, 2018

У фінальному поєдинку мундіалю Хорватія зустрінеться з командою Франції. Матч відбудеться 15 липня.

Раніше до такого досягнення був близький екс-хавбек "Шахтаря" Бернард, який разом зі збірною Бразилії дійшов до півфіналу ЧС-2014, але його команда поступилася німцям (1:7) і покинула турнір на цій стадії.

Нагадаємо, головний тренер збірної Бразилії Тіте розповів, що хавбек Фред не зіграв на чемпіонаті світу-2018 через незаліковану травму.