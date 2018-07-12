Захисник "Динамо" Піварич першим серед гравців УПЛ пробився до фіналу ЧС

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 12.07.2018 - 10:15
Фото: Йосип Піварич (facebook.com/cff.hns)
Фото: Йосип Піварич (facebook.com/cff.hns)

Раніше до такого досягнення був близький екс-хавбек "Шахтаря" Бернард

Захисник київського "Динамо" і збірної Хорватії Йосип Піварич першим серед гравців української Прем'єр-ліги пробився до фіналу чемпіонату світу. Про Цьому повідомляє tribuna.com.

Хорвати в півфіналі в додатковий час обіграли англійців (2:1). 29-річний хорват на 94 хвилині (перший екстратайм) при рахунку 1:1 замінив екс-захисника "Дніпра" Івана Стрініча.

У фінал також пробився колишній гравець "біло-синіх" Домагой Віда.

У фінальному поєдинку мундіалю Хорватія зустрінеться з командою Франції. Матч відбудеться 15 липня.

Раніше до такого досягнення був близький екс-хавбек "Шахтаря" Бернард, який разом зі збірною Бразилії дійшов до півфіналу ЧС-2014, але його команда поступилася німцям (1:7) і покинула турнір на цій стадії.

Нагадаємо, головний тренер збірної Бразилії Тіте розповів, що хавбек Фред не зіграв на чемпіонаті світу-2018 через незаліковану травму.

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Теги:  Динамо,  Чемпионат Украины,  ЧМ-2018,  чемпионат мира,  УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС